Два новых пункта вакцинации заработают в Новополоцке

Общество
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В Новополоцке заработают два дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Где они будут расположены?

Пункты вакцинации начнут работу в субботу, 9 октября, на базе ЖЭСа № 5 и выставочного зала городского музея истории и культуры.

В соседнем Полоцке желающие сделать прививку от коронавируса могут также посетить мобильные пункты вакцинации. Они находятся на железнодорожном вокзале, а также в пяти библиотеках, которые расположены в каждом из пяти жилых микрорайонов города. Кроме этого, три прививочных пункта работают в Орше и два — в Витебске, передает agronews.com.

В областном центре их можно найти в торговых центрах «Трио» и «Марко-Сити». В областном управлении по здравоохранению подчеркнули, что если будет такая необходимость, то в Витебске откроют дополнительные точки для вакцинации. Пока такой потребности нет. В имеющихся пунктах нет очередей, желающие могут подходить в любое время. Специалисты отмечают, что для проведения процедуры необходимо иметь при себе паспорт.

В Витебской области вакцинация от гриппа начнется раньше чем обычно

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