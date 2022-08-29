Зачем устанавливать офисный пакет от Microsoft

Успех американской корпорации

Появление на рынке корпорации Microsoft, занимающейся разработкой программного обеспечения для персональных компьютеров, стала сперва не столь значимым событием. Но только вплоть до того момента, пока компания, основанная в 1975 году, не разработала язык Basic, который был создан для интерпретации определенных наборов команд в популярном в те годы компьютере Altair 8800.

Самым главным прорывом компании считается разработка операционной системы Windows, которая началась в 1984 году, а закончена была спустя год.

Для работы с документами, таблицами, презентациями и прочим, корпорация разработала особый офисный пакет под названием Microsoft Office, первая версия которого увидела свет в 1990 году.

Пакет поставлялся в нескольких редакциях, начиная от Office 1.0, и заканчивая самой свежей версией – Office 2021.

Популярность пакета Microsoft Office

Некоторые пользователи могут спросить о том, а чем же объясняется популярность офисного пакета приложений от корпорации из США?

Ответ очень просто, и суть его заключается в целом ряде факторов, которые непосредственно влияют на эту самую популярность:

Удобное управление.

Хороший функционал (создание документа, редактура, правки, набор инструментом и многое другое).

Привлекательный внешний вид.

Постоянные обновления от разработчиков.

Возможность восстановления документа.

Простой доступ к скачиванию пакета.

Также специалисты отмечают тот факт, что люди больше доверяют давно проверенному временем программному обеспечению, которым пользуются миллионы других пользователей во всем мире. И предпочитают скачать и установить на свой ПК или ноутбук, либо на мобильное устройство под управлением Android и iOS именно этот пакет программ для работы с различными документами.

Перечень приложений

Следует привести список приложений, входящих в офисный пакет от корпорации Microsoft (перечень может быть разным в зависимости от версии):

Microsoft Word.

Microsoft Excel.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Publisher.

Microsoft Outlook.

Microsoft Project.

Microsoft Visio.

Microsoft Groove.

Microsoft InfoPath.

Найти нужную версию офисного пакета, который бы подходил для вашей версии операционной системы можно как на официальном сайте корпорации, так и на проверенных ресурсах с соответствующим программным обеспечением.

Инструкция по установке

После того, как вы уже открыли нужный сайт и нашли подходящую версию, нужно скачать и установить Microsoft Office.

Делаем следующее:

Скачиваем его.

Запускам файл установки.

Выбираем диск С для установки.

Выбираем приложения, которые нужно установить.

Нажимаем на кнопку «Установить».

Дожидаемся, пока пакет не будет установлен.

Начинаем пользоваться приложениями, создавать, редактировать и сохранять документы того или иного типа.