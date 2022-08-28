В Полоцком районе изъяли более 200 литров окрашенного дизтоплива

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В Полоцком районе Витебской сотрудники милиции изъяли более 200 литров окрашенного дизтоплива,

25 августа в сарае во дворе дома по месту жительства 49-летнего неработающего сельчанина обнаружено 50 литров окрашенного дизельного топлива. Топливо изъято и передано на ответственное хранение в ОАО «Кушлики».

В этот же день в сарае во дворе дома по месту жительства 52-летнего механизатора УП «Горяны-Агро» обнаружено и изъято 169 литров окрашенного дизельного топлива.

В отношении нарушителей составлены протоколы.

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