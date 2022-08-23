На окраине Витебска появится новый район индивидуального жилья

Новый район усадебной застройки «Руба-2» почти на 200 домов появится на северной окраине Витебска.

Территория под перспективную застройку площадью 75 га расположена на правом берегу реки Западная Двина в границах городского поселка Руба, который входит в городскую черту Витебска. Сегодня этот участок относится к землям общего пользования, значительную часть которого занимают открытые озелененные пространства и усадебная жилая застройка (около 60 домов). Проект предполагается реализовать в два этапа до 2035 года. В результате жилой фонд района возрастет примерно в пять раз, до 36,3 тыс. кв.м общей площади, а численность населения почти в 10 раз (примерно 700 человек), передает БелТА.

В соответствии с генеральным планом Витебска эта территория предназначена для общественной и усадебной жилой застройки. Под индивидуальное жилье подготовят почти 200 земельных участков размером до 0,1 га. Также здесь предлагается разместить два торговых объекта и три многофункциональных общественных центра, в составе которых могут быть организованы торговые, физкультурно-оздоровительные объекты и объекты бытового обслуживания. Возводить школы и детсады там не планируют: маленьких жителей нового района будут подвозить специальным транспортом до уже существующих учреждений образования.

Разработчики проекта предлагают обустроить большую рекреационную зону на берегу Западной Двины с пешеходной улицей и физкультурно-оздоровительным объектом. Там же предлагается создать музей доломита под открытым небом.

Кроме того, в рекреационной зоне предлагается обустроить смотровые площадки и лодочный пирс. Первоначально думали даже обустроить общественный пляж. Новый район будет обеспечен всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой.