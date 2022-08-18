20 августа в Витебске пройдет школьная ярмарка

Осталось совсем немного времени до начала нового учебного года. Это значит, что пришло время готовить детей к школьному сезону.

С этой целью 20 августа с 9.00 до 15.00 на площади Свободы пройдет школьная ярмарка, которая будет сопровождаться демонстрацией моделей школьной одежды, выступлением творческих коллективов города.

На школьной ярмарке можно будет приобрести все необходимое к новому учебному году: учебники и литературу, развивающие игры и конструкторы для любого возраста, школьную форму и канцелярские товары.