20 августа в Витебске пройдет школьная ярмарка

Витебск
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Осталось совсем немного времени до начала нового учебного года. Это значит, что пришло время готовить детей к школьному сезону.

С этой целью 20 августа с 9.00 до 15.00 на площади Свободы пройдет школьная ярмарка, которая будет сопровождаться демонстрацией моделей школьной одежды, выступлением творческих коллективов города.

На школьной ярмарке можно будет приобрести все необходимое к новому учебному году: учебники и литературу, развивающие игры и конструкторы для любого возраста, школьную форму и канцелярские товары.

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