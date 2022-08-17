В Витебской области задержан распространитель наркотиков

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В Витебской области оперативниками был задержан 26-летний мужчина. Житель Новополоцка вез в город нефтехимиков крупную партию мефедрона. Как установили эксперты, в изъятом свертке находились 50 граммов психотропа. Его он должен был разложить по тайникам.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий милиционеры наведались в жилище мужчины. Там были также найдены альфа-PVP и гашиш. Помимо этого, в квартире были найдены специальные приспособления для взвешивания и дальнейшей упаковки наркотиков. Их подозреваемый в последствии собирался реализовать через систему закладок.

В отношении новополочанина следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

У водителя из Новополоцка нашли наркотики при осмотре авто

Витебская область криминал наркотики
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