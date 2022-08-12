В Витебской области наблюдается рост числа случаев коронавирусной инфекции

Витебская область
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В Витебской области впервые с мая-июля отмечается рост заболеваемости COVID-19. Такие данные привел главный санитарный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

В целом по Витебской области, по словам главного санитарного врача, первичный курс вакцинации против COVID-19 прошли свыше 71 процента населения или без малого 770 тысяч человек. Лидируют по темпам Россонский (77,6 процента), Сенненский (76,1) и Шарковщинский (71,7) районы. Ежедневно в стационарные и мобильные прививочные пункты обращаются 5-6 тысяч жителей области. В основном они получают бустерную дозу, то есть, проходят так называемую ревакцинацию.

«Бустерную дозу вакцины получили уже более 266 тысяч человек. Примечательно, что у нас вакцинировано свыше 26,7 тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет. То есть, каждый четвертый.

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