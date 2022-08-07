Житель Витебска ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Витебск
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32-летний житель Витебска ездил в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что ранее он уже был задержан сотрудниками ГАИ за управление авто в нетрезвом виде. Мужчину тогда приговорили к году лишения свободы условно, лишив прав управлять транспортными средствами на 5 лет. Но урок из этой истории он не вынес.

Известно, что мужчина в компании двух приятелей распивал спиртное в Витебском районе. Вскоре к участникам застолья подключился их знакомый, приехавший на автомобиле, которое ему передал во временное пользование другой человек.

Собутыльники прилично выпили, и, как порой бывает, в таких случаях, захотели еще спиртного. Магазина в этой деревне не было. И собутыльники решили воспользоваться подручным транспортным средством, не подумав про последствия этого шага. За руль сел 32-летний мужчина. Но поездка продлилась недолго. В деревне Уволоки автомобиль привлек внимание сотрудников ГАИ. И водитель был задержан.

Наказание вынесено суровое. 32-летний мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 5 лет. При этом автомобиль, принадлежавший другим людям, конфискован в доход государства.

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