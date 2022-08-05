В Витебске пенсионерка решила переплыть реку и стала тонуть: ее спас очевидец

Витебск
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Тонувшую в реке Западная Двина пенсионерку спас очевидец. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в Витебске днем 4 августа. На пляже у реки Западная Двина отдыхала женщина 1941 года рождения. Она решила переплыть реку, но на середине ее ноги стала сводить судорога. Запаниковавшая пенсионерка стала звать на помощь. Пока другие отдыхающие вызывали спасателей, один мужчина бросился в воду с надувным кругом. Он помог ей выбраться еще до прибытия подразделений Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

Женщину осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

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Витебск происшествие
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