Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на товары для школьников к новому учебному году во всех регионах страны, включая Минск и областные центры.

Отмечается, что канцелярские товары для младших школьников подорожали более чем на 10%, а их стоимость разнится от региона к региону.

Если семье из Гомельской области придется потратить на ручки-тетрадки 174,86 рубля, то для жителей Витебщины аналогичный набор обойдется уже в 207,81 рубля. В прошлом году самая дорогая канцелярия была в Минске.

Дешевле всего одеть ребенка к школе можно в Гродненской области (мальчика за 611,83 рубля, девочку за 498,19). Самой дорогой одежда для младших школьников-мальчиков оказалась в Минской области (778,53 рубля), для девочек — в Могилевской (634,43).

Канцелярию для старших классов выгоднее всего покупать в Гомельской области (161,11 рубля), дороже всего — в Минске (230,26).

Самую дешевую одежду и обувь для старших классов, так же как и для младших, можно найти на Гродненщине: для девочки школьные наряды обойдутся в 698,14 рубля, для мальчика — в 730,17 рубля. Дороже всего эти покупки обойдутся родителям мальчика из Минской области (905,64 рубля), родителям девочки — в Могилевской области (821,91).

Средняя стоимость экипировки для мальчиков младших классов за год выросла на 7,5%, старших — 4,1%; для девочек младшей школы — на 10,3%, старшей — на 8,5%.