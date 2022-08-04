Изменить свою жизнь, начиная с прически: да или нет?

Как известно, стиль – важная составляющая соблазнения, поэтому выбор правильной стрижки имеет важное значение.

Сила прически

Хорошая прическа может превратить обычного мужчину в стильного персонажа. Есть простые и сложные прически, современные стрижки или нет, но в основном каждая отличная прическа начинается с отлично выполненной стрижки. К счастью для вас, получить отличную прическу сегодня, найдя парикмахерские barbershopbuzz.by, которые знают, как подстричь мужчину, — это не высшая математика.

В мире мужских стрижек к настоящему времени существуют проверенные стрижки, которые универсальны и подходят большинству мужчин. Эти прически пересекаются с основными элементами, которые мужчина ищет в привлекательной, элегантной и презентабельной прическе, не требующей особого ухода и гарантирующей смутно утонченный стиль. Давайте посмотрим, каковы характеристики самых востребованных мужских коротких стрижек.

Выбритый срез снизу

Андеркат сочетает в себе короткие и длинные мужские прически, которые выделяются со всех сторон. Задняя часть и бока выбриты, а волосы сверху зачесаны вправо, влево или назад. Это одна из быстрых и легких стрижек средней длины, которую можно сочетать с небольшим количеством крема или геля.

Чуб в стиле Элвиса

Традиционный пучок придает волосам мальчика объем. Бока подстрижены короче, а волосы на макушке зачесаны вперед, кроме переда. Передние волосы расчесаны неравномерно. Для этой тонкой мужской стрижки вам понадобится воск или крем для укладки, чтобы прическа оставалась надежно закрепленной и уложенной. Но оно того стоит. Среди модных мужских фасонов на сегодняшний день это один из самых популярных.

Гребень

Прическа настоящего мужчины. Стрижка гребешок — поистине универсальная мужская стрижка. Он хорошо работает для пожилых мужчин и является идеальным выбором для профессионального мужчины, который постоянно находится в пути. Эту стрижку легко носить на работу, и она укладывается с небольшим количеством средства для волос. Эта прическа подходит мужчинам с тонкими волосами, потому что создает иллюзию густоты на макушке. Мужчины, предпочитающие короткие волосы с небольшим весом, найдут эту прическу привлекательной из-за простоты укладки и минимальных усилий для ее поддержания.