В Витебской области приёмка школ к новому учебному году завершится 15 августа

Оценка готовности школ Витебской области к новому учебному году должна завершиться к 15 августа. Такое заявление сделал начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

По его словам, сертификаты готовности в северном регионе получили 54 школы из 314, которые в этом году откроют свои двери для учеников. Приемка завершится 15 августа, спустя несколько дней, 19 числа, должны быть подписаны все паспорта.

Стоит отметить, что более 10 районов уже устранили недостатки, отмеченные Комитетом госконтроля в ходе мониторинга общего, среднего и учреждений дошкольного образования, несмотря на то, что план рассчитан до 2023 года. Работы капитального характера ведутся на 17 объектах, на двух из них ремонт продолжится и после 1 сентября. Задача — обеспечить также безопасность в школах и оснастить их современным оборудованием.