В Беларуси увеличили расходы на образование и сократили на призы спортсменам

Расходы республиканского бюджета перенаправили на образование.
В документе сказано, что на 2022 год расходы для Минобразования заметно увеличены, в том числе на модернизацию объектов.
К примеру, 700 тыс. рублей предусмотрено для системы отопления и горячего водоснабжения корпусов Полоцкого государственного университета, 1,5 млн — на капитальный ремонт Заслоновской средней школы Лепельского района, еще 2,5 млн — на ремонт средней школа № 14 в Полоцке, пишет «Office Life».
В то же время документ уточнил в пределах общего объема финансирования размер капитальных вложений по государственной инвестиционной программе на текущий год. На модернизацию образования прописано 7,5 млн рублей, а на чистую воду в Витебской области — 2,9 млн.
При этом уменьшены расходы республиканского бюджета на выплату призов спортсменам и вознаграждений тренерам — на 6,6 млн рублей.
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