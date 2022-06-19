В Беларуси увеличили расходы на образование и сократили на призы спортсменам

Расходы республиканского бюджета перенаправили на образование.

В документе сказано, что на 2022 год расходы для Минобразования заметно увеличены, в том числе на модернизацию объектов.

К примеру, 700 тыс. рублей предусмотрено для системы отопления и горячего водоснабжения корпусов Полоцкого государственного университета, 1,5 млн — на капитальный ремонт Заслоновской средней школы Лепельского района, еще 2,5 млн — на ремонт средней школа № 14 в Полоцке, пишет «Office Life».