Более трети россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

35% россиян ошибочно полагают, что Солнце вращается вокруг Земли — для сравнения, 15 лет назад так считали 28%. Такие результаты получил ВЦИОМ в результате опроса о научных заблуждениях россиян.

При этом общий уровень научной грамотности населения постепенно растёт, отмечает ВЦИОМ. Только 12% респондентов согласились, что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц против 14% в 2007 году и 20% в 2011 году.

Ещё меньше затруднений вызвало высказывание о радиации. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7% — это в два раза меньше, чем 15 лет назад.

Василий Костюченко. Солнце и море (комната 6). 2015 г.

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит 21%, в 2007 году так ответили 30%.

Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. 44% россиян полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак — в 2014 году так считали 67%. По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле. В 2014 году такой ответ выбрали 38% респондентов.

Чаще всего неправильные ответы давали люди старше 60 лет, активные телезрители, жители сёл, а также россияне с образованием на уровне среднего и ниже.

Высокий уровень научной грамотности — у молодёжи, активных потребителей интернета, людей с высшим образованием, а также у москвичей, петербуржцев и жителей Северо-Западного федерального округа.