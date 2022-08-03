Мотивационные фильмы, которые нельзя пропустить

Есть фильмы, которые рассказывают истории падений и взлетов, преодоления социальных барьеров, выживания и сопротивления, но, прежде всего, личного роста, с харизматичными и репрезентативными главными героями.

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Несмотря на то, что некоторые из них являются частью коллективного воображения и разных жанров, от комедии до драмы, проходящих через биографические фильмы, боевики и приключения, но всех их объединяют персонажи, вошедшие в историю кинематографа. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них. Эти мотивационные фильмы или, скорее, мотивирующие произведения умеют дать эмоциональный заряд за счет исключительной повествовательной вовлеченности.

Форрест Гамп

Десятилетия американской истории через невероятные приключения Форреста Гампа, который из ребенка-изгоя, спасенного материнской любовью, сначала станет выдающимся бегуном, затем университетским спортсменом, ветераном-медалистом войны во Вьетнаме и окажется вовлеченным в экстраординарные события.. Однако всегда с любовью к дикой Дженни, которая сопровождала его годами, и с почти бессознательной решимостью.

Билли Эллиот

Великобритания, 1984 год. 11-летний Билли Эллиот ( Джейми Белл ) живет с отцом Джеки, братом Тони — оба шахтеры — и бабушкой. Несмотря на то, что его заставляют заниматься таким видом спорта, как бокс, Билли начинает обнаруживать в себе страсть к балету, не одобряемому в эпоху, которая все еще слишком ретроградна и бескомпромиссна и даже ассоциируется с гомосексуализмом. Хотя он все еще скучает по своей матери и кажется, что у него есть только друг в лице Майкла (Стюарт Уэллс), Билли не хочет отказываться от своего желания, и когда он случайно поступает в балетный класс для девочек, несмотря на перипетии, которые они будут ждать ибо он будет пытаться всеми способами достичь собственной реализации.

Волк с Уолл-Стрит

Неистовый, чрезмерный, красочный, искрящийся, неконтролируемый: эти прилагательные хорошо описывают историю захвата и последующего краха Джордана Белфорта (Леонардо ДиКаприо), американского брокера, который сколотил огромное состояние на мошенничестве, пока его не остановили агенты ФБР. «Волк с Уолл-Стрит» — правильный мотивационный фильм. Без преувеличения…