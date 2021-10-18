Новая смерть Янки Купалы или о причинах запрета белорусского фильма «Купала» на родине и за рубежом

В британском журнале OCA magazine вышла статья «Еще одна смерть Купалы» (Kupala Falls Again) кинокритика Майкла Сагатиса, в которой он рассказывает о своих впечатлениях от просмотра картины Владимира Янковского «Купала», а также высказывает предположения почему фильм был запрещен к показу на родине и для широкой аудитории.

28 июня 2021 года (в день трагической смерти поэта в 1942г.) в Лондоне в рамках Евразийского Кинофестиваля должен был состояться показ белорусского фильма «Купала» Владимира Янковского, повествующего о жизни и творчестве национального поэта Янке Купале. Эксперты в сфере кино пророчили картине небывалый успех, она даже была выдвинута на международный фестиваль национальной киностудией «Беларусьфильм». Однако в последний момент по неизвестным причинам работа Янковского была отозвана директором Беларусьфильма.

В статье для британского журнала OCA Magazine Майкл Сагатис делится мнением, что причиной такого поступка стало стороннее давление: «…то, что они отозвали фильм так внезапно, скорее всего согласовано с белорусскими властями, которые стремятся остановить распространение любого медиа-контента, пусть и созданного при финансовой поддержке государства, но поддерживающего тему независимости. Сегодня смерть поэта в 1942 году всё ещё является необъяснимым и спорным событием, что может служить мотивом для отмены Лондонской премьеры фильма о жизни Янки Купалы».

По мнению кинокритика, «Купала» является одним из самых ожидаемых фильмов, которые были сняты в Беларуси за последнее время. «Зрителей ждет потрясающая кинематографическая работа, которая включает в себя очень аутентичные декорации и реквизиты, тонко отражающие меняющийся период времени в сочетании с включением нескольких языков — белорусского, русского, польского и идиш — «мозаику культур», которая была типичной для этого региона в то время», — делится впечатлениями Майкл Сагатис.

Предпоказ фильма «Купала» на кинофестивале в Лондоне впечатлил членов жюри, картина была номинирована на Гран-При, в связи с чем решение киностудии «Беларусьфильм» о снятии работы Янковского с кинофестиваля крайне удивило организаторов и кинокритиков, ведь работа, действительно, могла охватить большую интернациональную аудиторию.

Члены жюри решили не оставлять такое поведение киностудии без внимания, и специально для этого случая учредили антипремию кинофестиваля — «Динамо», которую присудили директору «Беларусьфильма» Владимиру Карачевскому. Таким образом организаторы кинофестиваля решили привлечь внимание к непрофессиональности киностудии и упущенной возможности продвижения культуры Беларуси за рубежом.