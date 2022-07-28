Два магазина Городокского райпо проданы почти за Br715 тыс.

Витебская область
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Два магазина Городокского райпо проданы на электронном аукционе почти за Br715 тыс.

Торговая недвижимость расположена в Городке и была признана банкротом. Самой дорогой сделкой стала продажа комплекса зданий магазина «Универсам» и кафе «Горожанка» общей площадью около 1,7 тыс. кв.м. Победитель лота определился, когда стоимость недвижимости превысила начальную цену почти в 1,5 раза  и поднялась до Br581,7 тыс.

Магазин «Хозтовары» площадью 465,4 кв.м, расположенный недалеко от райисполкома был продан почти за Br133,1 тыс., что на 44% выше начальной стоимости.

В Витебске на аукционе продано 49 площадок на общую сумму около Br207 тыс

аукцион Витебская область
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