В Витебске за распространение наркотиков задержана жительница Лиды

В Витебске за распространение запрещенных наркотических веществ оперативниками задержана 28-летняя жительница Гродненской области. В момент задержания женщины было изъято около 30 г вещества.

В ходе следствия, правоохранители установили, что закладчица устроилась в интернет-магазин по продаже наркотиков в своем родном городе. Более месяца она фасовала незаконный товар и формировала тайники в указанных куратором местах. По заданию женщина приехала и в Витебск, где была взята с поличным.

Закладчице грозит до 15 лет лишения свободы.