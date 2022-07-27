В Витебске за распространение наркотиков задержана жительница Лиды

Криминал
Автор Опубликовано

В Витебске за распространение запрещенных наркотических веществ оперативниками задержана 28-летняя жительница Гродненской области. В момент задержания женщины было изъято около 30 г вещества.

В ходе следствия, правоохранители установили, что закладчица устроилась в интернет-магазин по продаже наркотиков в своем родном городе. Более месяца она фасовала незаконный товар и формировала тайники в указанных куратором местах. По заданию женщина приехала и в Витебск, где была взята с поличным.

Закладчице грозит до 15 лет лишения свободы.

У водителя из Новополоцка нашли наркотики при осмотре авто

Витебск криминал наркотики
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by