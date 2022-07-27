Дело журналиста Сергея Сацука передано прокурору для направления в суд

Следственный комитет направил уголовное дело журналиста-расследователя и редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

Сергей Сацук находится под стражей с 8 декабря 2021 года. Сперва его обвиняли в получении взятки, позже предъявили обвинение по еще двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — по ст. 130 и 426 УК (разжигание вражды и превышении власти либо служебных полномочий). Каких конкретно действий касаются обвинения, до сих пор неизвестно.

Журналист много писал о коррупции в системе здравоохранения. Коллеги журналиста сообщили об угрозах, поступавших в адрес Сергея, после публикации информации о закупках в системе здравоохранения.

Правозащитные организации признали Сергея Сацука политическим заключенным.