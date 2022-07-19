Сколько получат в Витебской области семьи с тремя и более детьми к новому учебному году?

Районные и городские исполкомы Витебской области выделят на кампанию по оказанию материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей для подготовки детей к школе Br2 млн.

Единовременная выплата рассчитана на ребят, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

На сегодняшний день в витебской области проживает около 11 тыс. многодетных семей, где растут больше 20 тыс. школьников. В этом году размер материальной помощи для них фиксированный — 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.

Кроме того, государственную поддержку получат и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами.