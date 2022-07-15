Как изменилась ситуация на рынке недвижимости в Витебской области

За последний месяц квартиры в Витебске прибавили в цене 1.8%, за год — на 5.7%. На 0.6% выросла средняя цена 1-комнатных квартир, которые на данный момент продаются в среднем по 683 $/м2. Средняя цена на 2-комнатные квартиры в Витебске составляет 630 $/м2. За 3-комнатные квартиры в областном центре просят в среднем 600 $/м2. Такие данные приводит портал realt.by.

Динамика цен в крупных городах области

Средняя цена предложения квартир в Орше — достигла 507 $/м2. В Новополоцке квартиры продавались в среднем за 549 $/м2. В Полоцке средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир составила 538 $.

Самую дорогую квартиру, выставленную на продажу в Витебске, оценили в 165 000 долларов.