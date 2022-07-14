В Витебской области за охоту и дрова теперь можно расплатиться онлайн

Витебская область
Автор Опубликовано

Рассчитаться за продукцию и услуги лесхозов в Витебской области теперь можно online.

Использование системы позволяет оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки, внести плату за лесопользование, лес на корню, пило- и лесопродукцию.

В настоящее время 87 лесохозяйственных учреждений зарегистрированы в системе ЕРИП, остальные 12 лесхозов присоединятся к ней в ближайшие дни.

Более 1 миллиона рублей штрафов выплатят лесхозы Витебской области за незаконные рубки леса и свалки

Витебская область технологии
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by