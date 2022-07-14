В Витебской области за охоту и дрова теперь можно расплатиться онлайн

Рассчитаться за продукцию и услуги лесхозов в Витебской области теперь можно online.
Использование системы позволяет оплатить транспортные услуги, отдых в охоткомплексах и охотничьи путевки, внести плату за лесопользование, лес на корню, пило- и лесопродукцию.
В настоящее время 87 лесохозяйственных учреждений зарегистрированы в системе ЕРИП, остальные 12 лесхозов присоединятся к ней в ближайшие дни.
Более 1 миллиона рублей штрафов выплатят лесхозы Витебской области за незаконные рубки леса и свалки