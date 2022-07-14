Где сегодня в Витебской области будут работать датчики контроля скорости?

Сегодня на трех трассах области с 8.00 до 20.00 будут работать датчики контроля скорости:

В Ушачском районе на трассе Р-46, д. Вацлавова, (км 15+760), скоростные ограничения для автотранспорта 60 км/час.

В Городокском районе (км 28+100), 90 км/час — скоростные ограничения для легковых автомобилей, для грузовых 70 км/час.

В Лиозненском район датчики контроля скорости будут расположены на трассе Р-21, н.п. Стасево (км 30+000),скоростные ограничения 60 км/час.