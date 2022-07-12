Годовая инфляция в Беларуси достигла 17,6%

Экономика
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В Национальном статистическом комитете сообщили, что в Беларуси годовая инфляция, июнь 2022 к июню 2021 года, составила 17,6%. Информация опубликована на сайте ведомства.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2022 года по сравнению с маем 2022, составил 101,6%, а с декабрем 2021 года — 114%.

По данным Белстата, ускорителями инфляции являются цены на товары. Так, стоимость продовольственных выросла на 19,7%, а непродовольственных — на 19,6%.

Что касается темпов роста цен на услуги, то пока их удается держать на уровне почти в два раза меньше. Отмечается, что их стоимость выросла на 11,3%.

Мнение эксперта: «Беларусь ждет худший показатель падения ВВП с 1995 года»

беларусь экономика
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