В Беларуси в 2022 году инфляция выросла до 17% за пять месяцев

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сказал, что инфляция в Беларуси за 5 месяцев 2022 года составила 17%.

По его словам, в соседних странах Балтии и в Польше данный показатель практически достиг 20%. Это, безусловно, влияет на ситуацию в Беларуси.

Цены на продовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 12,9% (за год — на 19,3%), непродовольственные — на 14% (за год – на 18,7%). Стоимость платных услуг увеличилась за 5 месяцев на 7,3% (за год – на 10,8%).