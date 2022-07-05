В Беларуси в 2022 году инфляция выросла до 17% за пять месяцев

Экономика
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Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сказал, что инфляция в Беларуси за 5 месяцев 2022 года составила 17%.

По его словам, в соседних странах Балтии и в Польше данный показатель практически достиг 20%. Это, безусловно, влияет на ситуацию в Беларуси.

Цены на продовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 12,9% (за год — на 19,3%), непродовольственные — на 14% (за год – на 18,7%). Стоимость платных услуг увеличилась за 5 месяцев на 7,3% (за год – на 10,8%).

Годовая инфляция в Беларуси в сентябре разогналась до 6,1%

инфляция экономика
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