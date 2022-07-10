Беларуский локомотив подорвался на мине в Брянской области России

Армия
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Рельсовые партизаны в России осуществили подрыв железнодорожных путей на перегоне Робчик-Песчанка в Брянской области. В результате пострадал беларуский локомотив.

Сообщается, что прямо перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Взрыв повредил стекло кабины машиниста. Об этом сообщил губернатор Брянской области.

Рельсовые партизаны в России совершили очередное нападение на железную дорогу. 9 июля в Унецком районе Брянской области, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом они взорвали взрывное устройство.

Сообщается, что в поезде повредилось стекла кабины машиниста, но железнодорожные пути выдержали взрыв и остались целыми, пострадавших нет.

Беларуские железнодорожные составы активно используются для транспортировки военных грузов России.

Беларуский локомотив подорвался на мине в Брянской области России
Перевозка российской военной техники, предназначенной для убийства украинцев

В началом военной агрессии России против Украины в Беларуси и России появились «рельсовые партизаны». Они устраивают диверсии на железной дороге, чтобы приблизить конец войны.

Беларуский локомотив подорвался на мине в Брянской области России
Поврежденный железнодорожный мост в Белгородской области России

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