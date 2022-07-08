На площадях бывшего военного городка в Новополоцке разместят производство бумажной упаковки

Аукцион Витебск Витебская область
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Здание бывшего хранилища автотехники в городском поселке Боровуха в Новополоцке с 12 попытки было продано на аукционе комитета «Витебскоблимущество» почти за 73 тысячи рублей.

Новым собственником имущества стало местное частное предприятие. Приобретенное здание планируется модернизировать под размещение производства бумажной упаковки.

Одноэтажное здание общей площадью свыше 1,8 тыс. кв.м выставлялось одновременно с правом 30-летней аренды земельного участка размером около 0,5 га. Вырученные от продажи деньги поступят в бюджет Новополоцка.

В Витебске на аукционе продано 49 площадок на общую сумму около Br207 тыс

Витебская область производство
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