В Беларуси снова запретили вывозить муку и гречку

Правительством Беларуси возобновлен запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Регламентирующее запрет постановление, как уточняется, подписал премьер-министр Роман Головченко.

Согласно постановлению, з Беларуси запретили вывозить муку из мягкой пшеницы и спельты, крупу грубого помола из гречихи, а также обрушенное гречневое зерно и готовые пищевые продукты из гречки. Запрет будет действовать в течение 3 месяцев.

Напомним, что в конце марта в Беларуси ввели запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров и продуктов зернопереработки.