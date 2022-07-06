В Беларуси снова запретили вывозить муку и гречку

Экономика
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Правительством Беларуси возобновлен запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Регламентирующее запрет постановление, как уточняется, подписал премьер-министр Роман Головченко.

Согласно постановлению, з Беларуси запретили вывозить муку из мягкой пшеницы и спельты, крупу грубого помола из гречихи, а также обрушенное гречневое зерно и готовые пищевые продукты из гречки. Запрет будет действовать в течение 3 месяцев.

Напомним, что в конце марта в Беларуси ввели запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров и продуктов зернопереработки.

В Беларуси запретили вывозить из страны муку и гречку

Витебская область продовольствие
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