Как будет ходить городской транспорт во время «Славянского базара в Витебске»

13 июля – 22.00, 14 июля – 23.30, 15 июля – 23.00, в ночь с 15 на 16 июля – 04.00, в ночь с 16 на 17 июля – 00.30; в ночь с 16 на 17 июля (к окончанию концерта на площадке перед концертным залом «Витебск») – 04.30, в ночь с 17 на 18 июля – 00.30, в ночь с 18 на 19 июля – 01.00.

Для автобусных маршрутов №№ 1, 3, 6, 10, 12, 46 , следующих в направлении железнодорожного вокзала, поселка Тарный, микрорайонов Юг, Медцентр, Билево, пункт отстоя находится на площади Ленина;

, следующих в направлении железнодорожного вокзала, поселка Тарный, микрорайонов Юг, Медцентр, Билево, пункт отстоя находится на площади Ленина; для автобусных маршрутов №№ 1, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 26 , следующих в направлении Смоленского рынка, бывшего городского поселка Руба, поселков Тулово, Мишково, Лужесно, пункт отстоя находится на проспекте Московский в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов);

, следующих в направлении Смоленского рынка, бывшего городского поселка Руба, поселков Тулово, Мишково, Лужесно, пункт отстоя находится на проспекте Московский в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов); для троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 10, 11 , следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей, пункт отстоя находится на улице Замковая в районе ОАО «Витебский универмаг», на проспекте Московский в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов);

, следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей, пункт отстоя находится на улице Замковая в районе ОАО «Витебский универмаг», на проспекте Московский в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» (через 20 минут после окончания концертов); для троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 10, 11 , следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей, пункт отстоя находится на улице Замковая в районе ОАО «Витебский универмаг»;

, следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей, пункт отстоя находится на улице Замковая в районе ОАО «Витебский универмаг»; для троллейбусных маршрутов №№ 2, 4, 15, следующих в направлении проспектов Строителей, Фрунзе, микрорайонов Медцентр, Билево, пункт отстоя находится в районе остановочного пункта «улица Советская»; для всех маршрутов пункты отстоя находятся в районе площади Победы, проспектов Московский, Черняховского, улицы Генерала Белобородова.

Подвижной состав подается к окончанию концертов в указанное время к ближайшей от площади Свободы остановке по пути следования, за исключением трамваев.

Трамваи отправляются с указанных остановочных пунктов через 20 минут после окончания концертов с интервалом движения в 10 минут.

Подвижной состав возвращается в парк только с конечных пунктов с подбором пассажиров на всех остановочных пунктах по пути следования.

При изменении обстановки (в связи с задержкой окончания концертов или по иным причинам) ОАО «Витебскоблавтотранс» по согласованию с отделом жилищно-коммунального хозяйства Витебского горисполкома обеспечивает оперативное изменение графиков движения подвижного, а на случай перебоев в работе горэлектротранспорта предусматривает выделение дополнительного количества автобусов.

В целях обеспечения безопасности проведения мероприятий в районе Летнего амфитеатра в дни проведения XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» при необходимости остановочные пункты «площадь Свободы» по улице Ленина и проспекту Фрунзе закрываются.