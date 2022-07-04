Беларусь ввела безвизовый режим на время «Славянского базара»

Иностранные граждане могут приезжать в Беларусь без визы во время международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Безвизовый режим будет действовать с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран на всех международных пунктах пропуска. Список государств, на граждан которых распространяется безвизовый въезд, опубликован на сайте фестиваля. Основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 14 по 17 июля.

При этом на границе нужно предъявить оригинальные или распечатанные электронные билеты на фестиваль в Летнем амфитеатре или в концертном зале «Витебск». Подойдет и официальное приглашение от дирекции фестиваля или Министерства культуры.

Кроме того, иностранцы, которые приехали на фестиваль, освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.

Напомним, что ранее для граждан Литвы, Латвии и Польши безвизовый въезд в Беларусь разрешили до конца года.