Программист-самоучка из Витебска украл три прокатных электросамоката

Программист из Витебска украл три прокатных электросамоката. Для этого он разработал собственное мобильное приложение, сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

Владелец электротранспорта обратился в милицию. Его самокаты отображались онлайн, но при этом их уже похитили. Кражу совершил 35-летний неработающий житель Витебска.

По словам мужчины, основы программирования он учил самостоятельно. После начал задумываться, как на этом можно зарабатывать и обратил внимание на арендные электросамокаты.

Сперва программист планировал только бесплатно кататься на электротранспорте. Для этого скачал собственное приложение на телефон и разблокировал самокат.

— Вскоре также выяснилось, что программа может осуществлять несанкционированный доступ к электросамокату, преодолевая систему защиты. Как итог — она не позволяла отслеживать его реальное местоположение, — говорится в сообщение правоохранителей.

Специалисты нашли исходные коды программы и саму программу в памяти телефона витебчанина. Против него возбудили сразу два уголовных дела: одно — за кражу, второе – за создание вредоносных компьютерных программ.