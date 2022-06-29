На модернизацию и капремонт учреждений образования Витебской области направят Br34 млн

Образование
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На модернизацию, капитальный ремонт и приобретения для учреждений образования Витебской области к новому учебному году направят Br34 млн.

В системе образования Витебской области 85% занимают учреждения дошкольного и общего среднего образования. Из 1084 зданий 739 (68%) старше 40 лет. В связи с этим все чаще возникает необходимость проведения капремонта, а порой и реконструкции.

В этом году на капитальный, текущий ремонт и приобретения для учреждений области запланировано направить Br34 млн, из них около Br20 млн — по районам.

В Витебске средняя зарплата самая низкая среди всех областных центров, а безработица особенно высокая среди людей с высшим образованием

Витебская область образование
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