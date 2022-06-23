«Витязь» разработал модель под китайскую зарядку электромобилей

Витебск
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ОАО «Витязь» разработало и освоило выпуск модели электрозарядной станции под китайский стандарт зарядки электромобилей GB/T.

При этом стоит отметить, порты китайского стандарта несовместимы с портами европейского стандарта и имеют отличия в конструктивной и электронной части.

Сейчас предприятие запустило в производство модель мощностью 90 кВт и намерено развивать эту тему за счет разработки еще одной модели на 50 кВт, которая также востребована рынком.

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