«Витязь» разработал модель под китайскую зарядку электромобилей

ОАО «Витязь» разработало и освоило выпуск модели электрозарядной станции под китайский стандарт зарядки электромобилей GB/T.

При этом стоит отметить, порты китайского стандарта несовместимы с портами европейского стандарта и имеют отличия в конструктивной и электронной части.

Сейчас предприятие запустило в производство модель мощностью 90 кВт и намерено развивать эту тему за счет разработки еще одной модели на 50 кВт, которая также востребована рынком.