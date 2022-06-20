Донор из Орши подделал справки о заработной плате и получил 5 тысяч рублей

55-летний житель Орши пять раз в течение года приезжал в минскую больницу, чтобы сдавать кровь. После каждой процедуры он получал денежную компенсацию за донорство и за положенный выходной.

Для расчета мужчина предоставлял поддельные справки о заработной плате, по которым его средний доход в двух местах работы составлял более 400 рублей в день. Такой высокий доход он объяснял это тем, что является руководителем крупной фирмы. В результате за год подозреваемый незаконно получил около 5 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество.