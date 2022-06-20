22 июня в Витебской области нотариусы проведут бесплатные консультации

22 июня нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации граждан.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества и другим юридическим вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи.