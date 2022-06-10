Житель Орши перевозил груз лома черных металлов на сумму около Br13 тыс

Витебская область
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Вблизи д. Коробищи Оршанского района сотрудниками милиции задержана автомашина DAF с 23 тоннами лома черных металлов. 39-летний водитель не смог предоставить соответствующих документов на перевозимый груз.

По его словам, металл скупался им в течение текущего года у жителей Могилевского и Оршанского районов для последующей реализации на территории России с целью получения дохода.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

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