Житель Орши перевозил груз лома черных металлов на сумму около Br13 тыс

Вблизи д. Коробищи Оршанского района сотрудниками милиции задержана автомашина DAF с 23 тоннами лома черных металлов. 39-летний водитель не смог предоставить соответствующих документов на перевозимый груз.

По его словам, металл скупался им в течение текущего года у жителей Могилевского и Оршанского районов для последующей реализации на территории России с целью получения дохода.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.