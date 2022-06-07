В Витебской области женщина до смерти забила сожителя кочергой

В Витебской области 52-летняя женщина убила кочергой сожителя, нанеся ему не менее 90 ударов по жизненно важным органам. Смерть жертвы наступила на месте происшествия.

Как сообщает прокуратура Витебской области, гражданские супруги жили вместе в Сенно чуть более года. Между ними часто возникали конфликты, особенно после распития спиртных напитков: женщина, пьянела, скандалила, впадала в агрессию. Соседи видели, что мужчина появляется на улице с синяками, но на спутницу свою он не жаловался, выгораживал, за помощью не обращался.

Однажды в милицию позвонили из больницы: когда мужчина пришел к ним со свежими ранами головы и честно признался, что его побила сожительница, медработники сообщили правоохранителям.

Но в РОВД мужчина снова заступился за спутницу: сам упал, сам поранился.

Но последний конфликт закончился страшной трагедией: ближе к полуночи мужчина вернулся домой, после чего произошел очередной конфликт. В ходе выяснения отношений женщина избила кочергой своего сожителя, нанеся ему более 90 ударов, в том числе в места расположения жизненно важных органов. Смерть жертвы наступила на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с принудительным лечением от алкоголизма.