В Беларуси 5 июня чтут память Евфросинии Полоцкой

Православные верующие 5 июня чтят первую белорусскую просветительницу, дочь витебского князя Святослава Всеславича и внучку Всеслава Чародея Евфросинию Полоцкую.

Праправнучка равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь, и внучка полоцкого князя Всеслава Чародея в 12 лет ушла в монастырь. А в 20 лет сама основала обитель неподалеку от Полоцка. Построенный там между 1133 и 1143 годом храм в честь Спасителя — один из древнейших в Беларуси. В эту церковь игуменья Евфросиния пожертвовала драгоценный напрестольный крест с частицами Крови Христовой, Животворящего Креста, камней от Гроба Господня и Гроба Богородицы, мощей прославленных святых.

Напомним: он безвозвратно исчез в 1941-м. В 1997 году в точности воссоздан, и в него вложены такие же, как в оригинал, реликвии.

На склоне лет преподобная отправилась поклониться Гробу Господню. Скончалась в Иерусалиме в русском монастыре. Днем ее смерти историки считают 23 мая (5 июня по новому стилю), а год называют разный: 1167-й либо 1173-й.

Мощи Евфросинии были перенесены в Киево-Печерскую лавру и лишь в 1910 году по указанию царя Николая II вернулись домой.

Отдание Пасхи — 5 июня. Службы совершают по пасхальному чину с праздничными тропарями, звоном колоколов и крестным ходом.

Вознесение Господне — 6 июня. Воскресший Христос не раз являлся апостолам, объясняя, как распространять веру и созидать церковь. Как гласит Священное писание, во время последней встречи (на 40-й день от Пасхи) обещал ниспослать Святой Дух, благословил учеников, «и облако взяло Его из вида их».

Церковь Евфросинии Полоцкой построена в 1995 году как часть храмового комплекса «Всех скорбящих Радость» (улица Притыцкого, 65).