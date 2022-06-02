Банковские гарантии: что это и как их получить

Все привыкли, что банки дают кредиты, но требуют от их получателя гарантий в виде справки о доходах, залога, поручительства. Для кого-то прозвучит необычно, что кредитные организации могут не только требовать, но и предоставлять гарантии, выступая поручителем своего клиента.

Как это работает

Иногда гарантийное обеспечение требуется контрагенту по сделке.

Например, подрядчик требует аванс за выполнение работ. Заказчик готов внести предоплату, но хочет гарантированно получить ее обратно, если обязательства не будут выполнены. Или, наоборот, исполнитель заказа готов выполнить работу без аванса и даже предоставить заказчику отсрочку по оплате, если банк гарантирует, что в обозначенный в договоре срок деньги он точно получит.

Банковская гарантия — это обязательство банка погасить долг своего клиента, если он не сделает это сам.

В процедуре участвуют минимум три стороны:

1. Аппликант. Это сторона, которой нужен «поручитель», организация, которая обращается в банк за обеспечением.

2. Бенефициар. Это контрагент аппликанта, который требует гарантировать исполнение условий договора.

Здесь может возникнуть вопрос, почему сам договор не гарантирует исполнение прописанных в нем обязательств?

Договор гарантирует. Но его исполнение может быть отложено во времени. Иногда с недобросовестным контрагентом приходится судиться, чтобы суд обязал его исполнить обязательства по договору. А потом еще вместе с судебными исполнителями добиваться исполнения решения суда на практике.

Участие банка — залог того, что обязательства будут исполнены в срок контрагентом или его банком.

3. Гарант. Это и есть кредитная организация, которая в определенной ситуации исполнит обязательство перед бенефициаром. Но потом будет взыскивать потраченную сумму с аппликанта.

Виды гарантий

В зависимости от того, какую сторону сделки и от чего они защищают, банковские гарантии делят на:

тендерные — обеспечивают уверенность, что победитель тендера не откажется от контракта, исполнит его качественно и вовремя;

гарантии платежа;

возврата аванса;

исполнения;

обеспечения кредита;

налоговые — позволяют получить отсрочку по выплате налогов;

таможенные — обеспечивают уплату таможенных пошлин.

Гарантированные операции выгодны для обеих сторон. Для бенефициара это сокращает риски при заключении сделки. У аппликанта появляется возможность:

Получить отсрочку платежа. Гарантировать контрагенту исполнение обязательств, не внося предоплату, гарантийный депозит (не изымая средства из оборота).

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