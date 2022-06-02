В Витебской области за январь-апрель построили 762 квартиры

В Витебской области в январе-апреле текущего года организации всех форм собственности построили 762 новые квартиры.

Согласно постановлению Совмина, в северном регионе страны в этом году запланировано построит 355 тыс. кв.м.

В январе-апреле в области ввели в эксплуатацию 73,8 тыс. кв.м. Организации всех форм собственности построили 762 новые квартиры. Площадь индивидуальных жилых домов в Витебской области составила более половины от общего показателя — 43,8 тыс. кв.м.