В Витебской области за январь-апрель построили 762 квартиры

Витебская область
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В Витебской области в январе-апреле текущего года организации всех форм собственности построили 762 новые квартиры.

Согласно постановлению Совмина, в северном регионе страны в этом году запланировано построит 355 тыс. кв.м.

В январе-апреле в области ввели в эксплуатацию 73,8 тыс. кв.м. Организации всех форм собственности построили 762 новые квартиры. Площадь индивидуальных жилых домов в Витебской области составила более половины от общего показателя — 43,8 тыс. кв.м.

В каких районах Витебской области наибольшей популярностью пользуются земельные участки под строительство жилья?

Витебская область жилье строительство
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