В Витебске 8-летний школьник потратил деньги с чужой карты

Витебск
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8-летний школьник из Витебска нашел чужую банковскую карту и потратил с нее деньги на покупку кондитерских изделий, напитков и ювелирное украшение.

Пропажу карты заметил 18-летний парень из областного центра. Обратив внимание, что с нее списалось около 170 рублей, решил обратиться в милицию.

В ходе расследования, сотрудники милиции выяснили, что карта была потеряна возле магазина, а нашел её 8-летний школьник и решил забрать себе.

В течение дня малолетний школьник, используя чужую банковскую карту, покупал кондитерские изделия и напитки себе, сестре и ее одноклассникам. Для своей сестры он приобрел новые серьги. Обнулив баланс чужой карты, мальчик не выбросил ее, а забрал домой. Там она и была обнаружена правоохранителями

Родители вернули деньги пострадавшему.

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