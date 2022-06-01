Как грамотно гидроизолировать подвал?

Цоколь и крыша – два компонента здания, наиболее подверженные чрезмерному контакту с водой. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции дома и не бороться с неприятными последствиями чрезмерной влажности внутренних помещений, следует позаботиться о правильной гидроизоляции подвала. Какие действия следует предпринять для получения удовлетворительного эффекта?

Начнем с основ

Если вы решили построить новый дом, необходимо найти место, которое не предлагает слишком высокую влажность почвы и не подвергает нас возможному затоплению.

Затем следует включить в проект здания правильно подобранные изоляционные слои и обеспечить их правильное выполнение при проведении строительных работ.

Если мы ремонтируем старое здание, мы должны иметь дело с существующей ситуацией. Тогда крайне важно правильно осушить территорию вокруг дома и высушить подвал перед нанесением слоев изоляции.

Эта процедура может принимать различные формы, в зависимости от особенностей здания.

А теперь сама гидроизоляция

Хорошо утепленный подвал защищает стены и фундамент от вредного воздействия влаги. Качественная гидроизоляция подвала начинается с разработки проекта.

Поэтому его реализация будет иметь гораздо более широкий эффект, чем избавление от воды, лежащей на цокольном этаже и просачивающейся сквозь стены.

Просушка поверхности и защита ее от влаги должны быть комплексными, поэтому стоит попробовать выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.

Существуют различные системы избавления от влаги. Некоторые из них основаны на внешней гидроизоляции, требуют раскопок фундамента, просушки и закрепления его специальными изоляционными слоями. С другой стороны, у нас есть возможность использовать внутреннюю изоляцию, которая выполняется без земляных работ.

Когда вы должны решить гидроизолировать свой подвал?

Всякий раз – когда в нем скапливается лишняя влага, это вызывает у нас беспокойство.

И каковы основные причины появления сырости в подвалах? Во-первых, их недостаточная теплоизоляция. Бывает так, что старые дома вообще не имеют защиты фундаментов и подвалов. Если они возводились на неблагоприятном грунте, может оказаться, что их конструкция сильно напряжена и ее следует подвергнуть экспертному заключению.

Во-вторых, районы с высокой влажностью грунта также будут менее благоприятными для строительства. Поэтому стоит также искать поддержку в проведении правильного дренажа переувлажненных участков, чтобы противодействовать причинам проблемы, а не только уменьшить последствия. Еще одним фактором может быть поврежденный желоб или некачественно сделанный водоотвод.