Таможенное оформление товаров из Китая — документы необходимые при ввозе из Китая

Принимая решение об импорте различных товаров из Китая, в первую очередь ознакомьтесь с различными формальностями, которые необходимо выполнить. Главным вопросом является растаможка товаров, импортируемых из КНР. Таможенная декларация требуется при ввозе товаров из-за пределов Европейского Союза. Для оформления товаров импорта вам понадобится ряд документов, о которых нужно помнить, ведь их отсутствие может вызвать проблемы. Подробнее: https://www.kvtservice.su/china/ Ниже приведен список документов, необходимых для ввоза каждого товара, и различные дополнительные документы, которые потребуются для ввоза конкретных товаров.

Таможенное оформление товаров из Китая – документы необходимые для каждого импорта

Bill of Lading (морской коносамент)

Итак, морская накладная. Это документ, который не только подтверждает получение груза на судне, но и позволяет управлять этим грузом. Мы должны получить этот документ от грузоотправителя в нескольких экземплярах. Следует помнить, что каждый из экземпляров является оригиналом, копии тоже могут быть выданы, но они не дают права распоряжаться грузом. Этот документ должен быть доставлен в офис экспедитора в порту назначения, так как без него товар не может быть получен.

Коносамент должен содержать:

данные получателя и отправителя,

номер контейнера,

вес и количество товара.

На обороте находятся условия коносамента, которые содержат в том числе информацию об ответственности перевозчика и грузоотправителя.

Счет-фактура

Такой счет, кроме реквизитов продавца и покупателя, должен содержать:

дата и номер счета,

наименование товара и его количество,

цена за единицу (указана в определенной валюте),

Общая стоимость,

вес нетто и брутто товара (не обязательно),

происхождение товара,

условия поставки в соответствии с действующими правилами Инкотермс.

Упаковочный лист (спецификация)

Если вес нетто и брутто товара не указан в счете-фактуре, мы должны получить упаковочный лист, который должен включать:

дата и номер выпуска,

данные отправителя и получателя,

ссылка на номер счета,

предмет сделки,

вес нетто и брутто товара (единичный и общий),

количество акций,

условия доставки.

В некоторых случаях таможня также может потребовать подтверждение оплаты товара для определения фактической цены.

Все эти документы могут быть оформлены для таможенного оформления на английском языке, поэтому нет необходимости переводить их на другой язык, за исключением исключительных обстоятельств.

Таможенное оформление товаров из Китая — документы необходимые для ввоза данного вида товаров

Некоторые товары, например, каждая игрушка или электронный продукт, ввозимый в Европейский Союз, должны иметь сертификат соответствия СЕ и декларацию соответствия, которые удостоверяют, что продукт был произведен в соответствии с требованиями директив ЕС. Проверьте, какие виды продукции должны иметь данную маркировку и документы. Тем не менее, будьте осторожны с аналогичной маркировкой CE, которая означает экспорт в Китай!

Сертификат происхождения

Для импорта некоторых товаров, таких как текстильные изделия, может потребоваться сертификат происхождения, который действителен для обложения таможенными пошлинами, а также для декларации таможенных льгот.

Другие сертификаты и лицензии

Для каждого из конкретных товаров может потребоваться выдача соответствующей лицензии или разрешения. Например, пищевые продукты, в зависимости от их вида, должны иметь сертификат лабораторного анализа или ветеринарно-санитарный сертификат, а также проходить санитарно-эпидемиологический или ветеринарный осмотр на месте. В свою очередь, химические вещества и смеси, ввозимые на европейский рынок, требуют наличия соответствующих разрешений на перевозку, а также паспорта безопасности, который является незаменимым документом при таможенном оформлении.

Прежде чем мы примем решение об импорте конкретного товара из Китая, рекомендуем ознакомиться со ставкой пошлины по системе. После принятия решения, во избежание недоразумений и неприятных сюрпризов, стоит как можно быстрее сообщить китайской стороне необходимые документы, еще во время первых переговоров по контракту. Если процедуры кажутся слишком сложными, то с помощью Таможенного агентства нам будет намного проще пройти этот этап без каких-либо проблем. При этом помните об авторизации для агентства.