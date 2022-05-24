В Витебской районе пострадала женщина-мотоциклист

Женщина-мотоциклист столкнулась с иномаркой в Витебском районе и получила травмы. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 22 мая около 17:40. Водитель 1968 года рождения, управляя мотоциклом Lifan, при перестроении не убедилась в безопасности совершаемого маневра и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате аварии мотоциклист с полученными травмами была доставлена в медучреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям мототранспорта во избежание неприятностей на дороге в первую очередь необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предельно внимательными и осторожными. Практика показывает, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.