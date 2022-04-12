В Лепельском районе задержан пьяный бесправник на мотоцикле

Днем 9 апреля на 153-м километре автодороги «Минск-Витебск» в поле зрения инспекторов ДПС отдела ГАИ Лепельского РОВД попал мотоциклист. При виде служебной машины ГАИ он резко свернул в направлении д. Залучино. Спустя непродолжительное время он был остановлен правоохранителями.

Как выяснилось, скрыться от сотрудников ГАИ мотоциклист пытался не случайно. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 32-летнего жителя Лепеля составила 2.32 промилле. Составлен протокол.