В Лепельском районе задержан пьяный бесправник на мотоцикле

ДТП
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Днем 9 апреля на 153-м километре автодороги «Минск-Витебск» в поле зрения инспекторов ДПС отдела ГАИ Лепельского РОВД попал мотоциклист. При виде служебной машины ГАИ он резко свернул в направлении д. Залучино. Спустя непродолжительное время он был остановлен правоохранителями.

Как выяснилось, скрыться от сотрудников ГАИ мотоциклист пытался не случайно. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 32-летнего жителя Лепеля составила 2.32 промилле. Составлен протокол.

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