Пьяный водитель из Орши протаранил три иномарки в Полоцке

ДТП
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Резонансное дорожно-транспортное происшествие на одной из центральных улиц Полоцка произошло поздно вечером – около 23 часов. Сотрудники ГАИ, дежурившие на дороге, обратили внимание на грузовик, который двигался без включенных фар. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал, как и на включенные сирены.

Сотрудники ГАИ развернулись и начали преследовать нарушителя. Погоня продолжалась 5-7 минут. Грузовик ГАЗ, пытаясь скрыться, свернул во дворы многоэтажек. Там водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную Peugeot. А дальше сработал эффект домино. В итоге пострадали сразу три иномарки, среди которых дорогостоящие Honda и Hyundai.

Как оказалось, водитель ГАЗ – житель Орши, прибывший в Полоцк на временные заработки. От милиции 21-летний парень скрывался потому, что не имел прав на управление автомобилем и был нетрезв – в крови обнаружено почти 1,5 промилле алкоголя.

За нетрезвое вождение виновника ДТП ждет штраф в размере 200 базовых величин – это почти 6,5 тысячи рублей. Кроме того в ближайшие 5 лет нарушитель не сможет претендовать на получение прав.

В Орше будут судить водителей, совершивших смертельное ДТП

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