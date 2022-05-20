В Полоцке построят площадку для картинга

В Полоцке появится огражденная охраняемая асфальтированная площадка для картинга. Ее подготовят под комбинацию тренировочных трасс различной сложности. На объекте предусмотрены минимальные элементы для удобства работников, которые будут его содержать и охранять. В гонках на площади до 1 га смогут участвовать как совсем юные, так и опытные пилоты, передает БелТА.

Изначально Полоцк рассчитывал на аналог картодрома в Минске (на этапе проектирования ориентировались на международный опыт и опыт столичных коллег), но из-за высокой цены проект упростили. Пока же для подготовки к соревнованиям картинг-клубы Витебской области арендуют столичную трассу.

Строительство площадки в Полоцке позволит исключить дополнительные временные и финансовые затраты и станет важным этапом в развитии картинга в регионе. По мере возможностей инфраструктуру объекта планируют совершенствовать: дополнить трибунами, боксами, зонами, где будут размещаться приглашенные гости и палаточные городки. Как ожидается, первые заезды на новом картодроме состоятся в этом году.