В Витебске подростки обокрали гражданина Туркменистана на сумму более Br4 тыс.

В Витебске подростки во время свидания обокрали гражданина Туркменистана.

Пара собиралась провести романтическую встречу на крыше дома, а по пути к месту назначения обнаружила бесхозную сумку для ноутбука, в которой находились около 500 долларов, 50 евро, 2 мобильных телефона, серебряная цепочка и кольцо, золотое кольцо с бриллиантом.

О краже на сумму более Br4 тыс. 26-летний потерпевший сообщил в милицию.

Юными злоумышленниками оказались 14-летняя школьница и ее 17-летний приятель.

На момент задержания у подозреваемых не было ни сумки, ни ее содержимого. Дальнейшее местонахождение украшений и дорогостоящих вещей выясняют сотрудники милиции.

В отношении подростков следователи возбудили уголовное дело.