Житель Витебска украл из магазина кассеты для бритья и бутылку виски почти на 1 тысячу рублей

Житель Витебска в одном из торговых центров украл сменные кассеты для бритья и бутылку дорогого шотландского виски почти на 1 тысячу рублей. инцидент произошел 27 апреля.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек футляры без бритв клал обратно на полку. А алкоголь мужчина просто положил в свою сумку.

На выходе из магазина он приобрел зубную щетку и недорогой гель для бритья. Оплатив покупку, воришка покинул магазин.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, если вы узнали человека изображенного на снимке, то обратитесь в милицию по телефонам: 8-(0212) 66-26-17, МТС 29-514-11-81, А1 29-310-99-02, Life 25- 603 56 75 или 102.