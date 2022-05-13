В Витебской области появилась интерактивная карта свободных мест в детсадах

Общество
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Интерактивная карта свободных мест в учреждениях дошкольного образования Витебской области появилась на сайте Минобразования. Теперь получить информацию о наличии или отсутствии мест в том или ином саду можно в один клик.

На сегодняшний день пока готова карта Минска, а единые интерактивные карты всех областей Беларуси будут полностью готовы к 1 июня. Информация на них будет обновляться 5-го числа каждого месяца.

Карты помогут в работе специалистам службы «одно окно» — когда родители будут обращаться в службу за направлением в детский сад, у специалиста будет возможность оперативно посмотреть, есть там свободные места или нет.

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Витебская область образование технологии
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